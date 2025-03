AliExpress Prepárate para el aniversario de AliExpress 2025: todo lo que tienes que saber para conseguir los mejores chollos Te contamos los trucos y consejos para aprovechar al máximo la avalancha de ofertas

AliExpress se ha convertido en una de las tiendas en línea más populares por sus descuentos y productos a buen precio

Hay muchas tiendas online, pero pocas como AliExpress. Se ha convertido en una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo gracias a contar con una amplia variedad de productos a precios muy competitivos. De hecho, se podría decir que si no está en AliExpress, no está en ningún sitio. Algunos de los artículos más populares están relacionados con la tecnología: desde smartphones hasta tabletas, pasando por accesorios de informática.

AliExpress se fundó a mediados de 2010 con la idea de crear un mercado que conectara a los vendedores con compradores de todo el mundo, sin intermediarios, y a muy buenos precios. No tardó en expandirse rápidamente en varios países, como España. Incluso existen establecimientos físicos para que los consumidores puedan verlos en persona.

Este 2025, la popular tienda online cumple 15 años (se dice pronto). Como es habitual, durante su aniversario pondrá a disposición de los clientes una buena cantidad de ofertas para rebajar todavía más los precios de miles de artículos. Te contamos cómo prepararte para uno de los mejores eventos de compras de todo el año.

Consejos para comprar en AliExpress

La tienda online de AliExpress está totalmente consolidada en el mercado; es complicado que haya alguien que no haya comprado en ella debido a sus bajísimos precios o, al menos, que no la conozca. Sin embargo, a diferencia de otros comercios de Internet, AliExpress cuenta con ciertas particularidades que vale la pena conocer para tener la experiencia más satisfactoria posible.

Prestar atención a los vendedores

AliExpress es un marketplace, lo que significa que está formado por miles de vendedores. Cada uno de ellos es un ente independiente especializado en productos concretos. Si bien es fácil encontrar el mismo producto comercializado por varios vendedores, el trato puede diferir ampliamente entre ellos.

Si bien AliExpress tiene una buena política de atención al cliente, para evitar sorpresas desagradables, recomendamos encarecidamente revisar la calificación de estrellas de los vendedores. Un vendedor con más de 4,5 estrellas suele ser más confiable que otro con valoración inferior o que acaba de empezar.

Además, siempre que sea posible, vale la pena echar un ojo a los comentarios de otros usuarios. Es una fuente de información muy útil, ya que suele proporcionar datos interesantes acerca de las vivencias, el tiempo que ha tardado el vendedor en realizar el envío, así como el estado en que llegan los artículos (si es el adquirido y si está bien embalado, por ejemplo).

Muchos compradores aprovechan la sección de comentarios para publicar fotos reales de los productos comprados. Así se puede verificar si, efectivamente, es lo que se estaba buscando: si el color, los materiales, tamaño y características son los esperados o anunciados por el vendedor.

Usar métodos de pago seguros

AliExpress es una de las tiendas online que más métodos de pago acepta. No obstante, es posible que no estén todos disponibles dependiendo del vendedor y el producto que se quiera adquirir. En los casos en los que sea posible utilizarlo, PayPal es una de las opciones más seguras y recomendables al contar con una protección contra el fraude muy fuerte que salvaguarda los pagos de los usuarios y cifra la información bancaria.

Otro de los métodos de pago soportados es Bizum, que es el servicio de envío de dinero más popular en España al funcionar con la inmensa mayoría de entidades bancarias que operan en nuestro país. Suele estar integrado en la propia aplicación para dispositivos móviles del banco.

También es posible utilizar Google Pay y Apple Pay. Como la gran mayoría de teléfonos móviles inteligentes disponen de Android o iOS, respectivamente, no hay problemas para utilizar alguno de los dos, dependiendo de la marca del smartphone y sistema operativo.

Ojo a los cupones de descuento

Las ofertas de AliExpress funcionan de manera distinta a la mayoría de tiendas online. Se suele acceder a las rebajas en los productos a través de cupones o códigos de descuento. La posibilidad de canjear uno u otro depende básicamente del precio del artículo; cuanto más descuento ofrezca el cupón, más "caro" tiene que ser el producto a comprar. Respecto a la promoción de este aniversario, estos son los cupones descuentos que estarán disponibles:

ESAS02: 2 euros por comprar superiores a 19 euros.

ESAS06: 6 euros por comprar superiores a 39 euros.

ESAS08: 8 euros por comprar superiores a 59 euros.

ESAS12: 12 euros por comprar superiores a 89 euros.

ESAS40: 20 euros por comprar superiores a 139 euros.

ESAS20: 40 euros por comprar superiores a 239 euros.

ESAS60: 60 euros por comprar superiores a 369 euros.

ESAS70: 70 euros por comprar superiores a 469 euros.

Además, los cupones no suelen ser ilimitados: caducan después de un tiempo. Suelen funcionar durante un período de tiempo determinado, o hasta que han sido canjeados por tantos usuarios que se desactivan. Por este motivo, conviene darse prisa a la hora de utilizarlos. Y eso nos lleva a...

Añade los productos con antelación al carrito

Si has visto varios artículos de AliExpress que te gustan, no los dudes: añádelos al carrito. Esto no significa que los vayas a comprar inmediatamente, pero los tendrás a mano cuando quieras hacerlo. Una alternativa es guardarlos en la lista de deseos, pero si estás constantemente ampliándola, luego puede ser un lío encontrar los deseados.

Una vez que estén disponibles las ofertas de AliExpress y conozcas los cupones que puedes aplicar para obtener los suculentos descuentos, es tan fácil como acudir al carrito para aplicar los códigos y hacerte con ellos al mejor precio posible.

Atento a los tiempos de entrega

Hace unos años, comprar en AliExpress significaba esperar alrededor de un mes para que el repartidor nos entregara los pedidos en la puerta de casa. Por suerte, los plazos de entrega han mejorado muchísimo. Cada vez más productos están disponibles en almacenes españoles o europeos, lo que reduce significativamente el tiempo que tardan en ser enviados y recibidos.

Si te fijas bien, la etiqueta AliExpress Choice está cada vez más presente en la tienda online. Los productos etiquetados cuentan con ventajas y garantías adicionales. La más llamativa es que son seleccionados y enviados por la propia AliExpress, y no por el vendedor. Y esto repercute muy satisfactoriamente en la experiencia de usuario de dos maneras.

Por un lado, los envíos realizados por AliExpress son más rápidos y gratuitos. La entrega suele realizarse en aproximadamente 9 días. También está la posibilidad de que el artículo se encuentre en España o Europa, lo que disminuiría el plazo todavía más, a unos 3-5 días.

Por otro lado, las devoluciones a AliExpress son gratuitas, y la plataforma gestiona el procedimiento fácilmente. En caso de que haya algún problema con el pedido, se puede contactar con la tienda online por diferentes métodos. Los compañeros de Andro4all tienen un artículo en el que explican todas las posibilidades.

Instala la aplicación de AliExpress para smartphones

Aunque realices las compras de AliExpress a través de un navegador web desde un ordenador, recomiendo encarecidamente descargar la aplicación para dispositivos móviles. El motivo es simple: las notificaciones. Tras realizar una compra, el pedido pasa por una serie de pasos hasta que llega a la puerta de casa, y las notificaciones de la app nos avisan en todo momento de si ha sido enviado, si ha llegado al país de destino o si está en reparto.

